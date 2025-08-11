Сергей Стаднюк

Комитет арбитров УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Пафос – Динамо. Главным рефери станет итальянец Давиде Масса.

Он родился 15 июля 1981 года в Империи, получил юридическое образование в Генуе и работает в банковской сфере. Арбитром начал работать в 1997 году, а на профессиональном уровне – с 2006-го. В Серии В дебютировал в 2010-м, а в Серии А – в 2011-м в поединке Фиорентины и Лечче. С 2012 года стал постоянным арбитром высшего итальянского дивизиона и получил Premio Bernardi как лучший дебютант.

Статус арбитра ФИФА Масса имеет с 2014 года. С Динамо он ранее не работал, но несколько раз обслуживал матчи с участием украинских команд. В 2016 году зафиксировал победу сборной Украины над Румынией (4:3), а в 2023-м работал на матче Лиги чемпионов, в котором Шахтер уступил Порту (1:3). Среди самых громких назначений в его карьере – Суперкубок Италии 2017 между Ювентусом и Лацио и финал Кубка Италии сезона 2020/2021 между Аталантой и Ювентусом.

Карьера итальянца не обходилась без скандалов. В 2023 году в матче Кубка Италии между Ювентусом и Интером он удалил Ромелу Лукаку за празднование гола, что вызвало обвинения в расизме. В том же году, после матча чемпионата Греции между Олимпиакосом и АЕКом, Массу атаковали местные фанаты, и в протоколе он указал, что получил удар в область паха.

На линиях Массе помогут соотечественники Филиппо Мели и Стефано Алассио. Четвертым арбитром назначен Маттео Марченаро. С системой VAR будут работать Марко Ди Белло и Валерио Марини.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже во вторник, 12 августа, на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Начало – в 20:00.