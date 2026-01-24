Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, и представил прогнозируемые рекордные показатели чемпионата мира 2026 года, который впервые соберет 48 команд.

«Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, почти четвертью всех команд мира. 104 матча пройдут на 16 великолепных стадионах в трех странах. На стадионах будет около 7 миллионов зрителей, а по телевидению — около 6 миллиардов человек во всем мире. Для американцев, присутствующих на матчах, это будет как 104 Супербоула за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов четыре недели назад и получили более 500 миллионов заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 миллионов билетов, а здесь за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 100-летней истории чемпионатов мира. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе», — передает слова Инфантино ESPN.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.