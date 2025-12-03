В матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2025/2026 Интер уверенно одержал победу над Венецией и гарантировал себе выход в следующий раунд.

Миланцы открыли счет на 18-й минуте благодаря точному удару Анди Диуфа. Уже через две минуты Франческо Эспозито удвоил преимущество. Первый тайм завершился для Интера комфортным 3:0 после гола Маркуса Тюрама на 34-й минуте.

На старте второй половины Тюрам оформил дубль, увеличив отрыв хозяев. Венеция ответила лишь одним голом: Ричи Саградо на 66-й минуте сократил отставание. Однако концовка снова осталась за Интером — Анж-Иоан Бонни на 76-й минуте установил окончательный счет 5:1.

Команда из Милана продолжит путь в Кубке Италии. Ранее места в четвертьфинале уже гарантировали себе Ювентус, Аталанта и Наполи.

Кубок Италии. 1/8 финала

Интер – Венеция 5:1

Голы: Диуф 18, Эспозито 20, Тюрам 34, 51, Бонни 76 – Саградо 66