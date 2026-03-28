Владимир Кириченко

Украинский форвард Ромы Артем Довбик может сыграть за римский клуб в этом сезоне. Об этом сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее была информация, что Артем выбыл до конца сезона.

Напомним, что украинец травмировался 6 января в игре с Лечче (2:0). В середине января стало известно, что футболисту сделали операцию.

По данным источника, Довбик не хочет ставить точку в своем сезоне. Он на следующей неделе пройдет детальное обследование, которое определит его путь к возвращению в состав «джаллоросси».

Если все пойдет по плану, то примерно три недели работы потребуется для постепенного восстановления игровой формы футболиста. Таким образом, Артем может вернуться на поле в конце апреля.

В этом сезоне Довбик забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах.

Напомним, форвардом сборной Украины интересуется Дженоа.