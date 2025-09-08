Италия, Хорватия, команда Дьокереша и Исака. Трансляции матчей 8 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня понедельника
около 2 часов назад
Подходит к концу международная пауза. Понедельник, 8 сентября, принесет еще ряд интересных противостояний.
Но сначала к внутренним баталиям. В украинской Второй лиге состоятся три матча. В группе А дубль Полесья примет Атлет. В группе Б между собой сыграют вторые составы Александрии и Черноморца. Диназ в многострадальном поединке примет Чайку.
12:30 | Полесье-2 – Атлет. Прямая трансляция
13:30 | Александрия-2 – Черноморец-2. Прямая трансляция
14:30 | Диназ – Чайка. Прямая трансляция
В группе C европейской квалификации на чемпионат мира-2026 центральным станет матч между Грецией и Данией. После первого тура хозяева являются лидерами квартета с тремя очками. Гости же имеют в своем активе один балл.
21:45 | Греция – Дания. Прямая трансляция
В группе I состоится ключевая игра в борьбе за второе место. Израиль (9 очков, 4 матча) номинально дома примет Италию (6, 3).
21:45 | Израиль – Италия. Прямая трансляция
В группе B сборная Швеции Александра Исака и Виктора Дёкереша, которая сенсационно потеряла очки в первом туре, на выезде сыграет с Косово. Лидер квартета Швейцария примет Словению.
21:45 | Косово – Швеция. Прямая трансляция
21:45 | Швейцария – Словения. Прямая трансляция
Самым интересным матчем в группе L станет балканское дерби между Хорватией и Черногорией. «Клетчатые» фактически могут отцепить конкурента в борьбе за вторую позицию и догнать Чехию в битве за первое место.
21:45 | Хорватия – Черногория. Прямая трансляция
