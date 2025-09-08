Сергей Стаднюк

Подходит к концу международная пауза. Понедельник, 8 сентября, принесет еще ряд интересных противостояний.

Но сначала к внутренним баталиям. В украинской Второй лиге состоятся три матча. В группе А дубль Полесья примет Атлет. В группе Б между собой сыграют вторые составы Александрии и Черноморца. Диназ в многострадальном поединке примет Чайку.

12:30 | Полесье-2 – Атлет. Прямая трансляция

13:30 | Александрия-2 – Черноморец-2. Прямая трансляция

14:30 | Диназ – Чайка. Прямая трансляция

В группе C европейской квалификации на чемпионат мира-2026 центральным станет матч между Грецией и Данией. После первого тура хозяева являются лидерами квартета с тремя очками. Гости же имеют в своем активе один балл.

21:45 | Греция – Дания. Прямая трансляция

В группе I состоится ключевая игра в борьбе за второе место. Израиль (9 очков, 4 матча) номинально дома примет Италию (6, 3).

21:45 | Израиль – Италия. Прямая трансляция

В группе B сборная Швеции Александра Исака и Виктора Дёкереша, которая сенсационно потеряла очки в первом туре, на выезде сыграет с Косово. Лидер квартета Швейцария примет Словению.

21:45 | Косово – Швеция. Прямая трансляция

21:45 | Швейцария – Словения. Прямая трансляция

Самым интересным матчем в группе L станет балканское дерби между Хорватией и Черногорией. «Клетчатые» фактически могут отцепить конкурента в борьбе за вторую позицию и догнать Чехию в битве за первое место.

21:45 | Хорватия – Черногория. Прямая трансляция