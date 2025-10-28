Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью остался недоволен действиями штаба сборной Украины после травмы Георгия Судакова. Полузащитник лиссабонского клуба получил повреждение в матче против Исландии, и почти сразу после этого португальский специалист связался с ним, чтобы уточнить детали.

На вопрос Моуринью о сроках обследования Судаков ответил, что проверка запланирована через два дня. Такой ответ вызвал раздражение у наставника, который настоял, чтобы руководство клуба незамедлительно организовало возвращение футболиста в Португалию. Уже после прибытия в Лиссабон украинец прошел медицинское обследование.

В Украинской ассоциации футбола пояснили, что в Исландии в тот вечер медицинские учреждения не работали, и планировалось, что Судаков пройдет обследование позже, в Азербайджане. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Бенфика сейчас занимает третью строчку в чемпионате Португалии, набрав 21 очко. Следующий матч команда Моуринью проведет 29 октября в Кубке лиги против Тонделы. Начало поединка в 22:45 по киевскому времени.

