Как Туран «выпутался» из сложной кадровой ситуации? С кем Шахтёр выйдет на матч с Панатинаикосом?
«Горняки» совсем скоро проведут самый сложный для себя бой за Лигу Европы
около 2 часов назад
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы донецкий Шахтёр в Кракове примет греческий Панатинаикос. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
👥 Составы команд на матч Шахтёр – Панатинаикос
⚒️ Шахтёр (тренер: Арда Туран): Ризнык, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Очеретько, Алисон Сантана, Невертон, Кауан Элиас.
Запасные: Фесюн, Твардовский, Марлон, Швед, Азаров, Грам, Глушенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Фарина.
🇬🇷 Панатинаикос (тренер: Руй Витория): Дронговски, Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирес, Чиривеллья, Гнезда-Черын, Нем. Максимович, Пельистри, Свидерски, Тете.
Запасные: Ляфон, Коцарис, Сиопис, Яннидис, Зарури, Ингасон, Манчини, Едвай, Младенович, Фикай, Еремеев, Брега.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Шахтёр – Панатинаикос на Xsport. Начало – в 21:00.
Напомним, сразу шесть футболистов Шахтёра пропустят матч с Панатинаикосом. Также главный тренер Шахтёра Арда Туран поделился собственной оценкой стиля греческой команды.
