Полузащитник Металлиста 1925 Иван Калюжный поделился эмоциями после своих гола и ассиста в ворота бывшей команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Александрии (4:1). Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир УПЛ ТВ.

Эмоции позитивные. Приятно вернуться в Александрия. Это был мой второй дом. Здесь хорошие годы моей карьеры, я безмерно благодарен всем александрийцам за теплый прием, за то, как они за меня переживали, когда я был игроком местной команды. Сейчас, когда я уже игрок Металлиста 1925, они также очень хорошо ко мне относятся, за это я очень благодарен. А эмоции очень позитивные, мы одержали первую победу и надеюсь, что так мы стали на путь побед.

Самое важное для нас было — это одержать победу. Забить на один мяч больше, чем команда-соперник. Мы понимали, куда мы ехали, потому что я играл в этой команде, с этими игроками. Здесь очень квалифицированные футболисты, поэтому ожидалась трудная игра. Первый тайм это показал, потому что было две равных команды на поле. Однако во втором тайме, наверное, благодаря нашему быстрому голу, удалось изменить ход поединка. Я очень доволен, что счёт сложился в нашу пользу.

В Александрии еще остались те наработки, которые были у нас с другим тренером. Но сейчас здесь новый тренерский штаб, я не знаю, что они строят и как они хотят играть. Это уже их «кухня». Игра похожа, но есть и отличия.

О тех, кого я хорошо знаю, мы подсказывали на поле, у кого какие сильные качества и как можно сыграть. У нас также квалифицированные футболисты, которые знают, что нужно делать.