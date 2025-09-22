Михаил Цирук

Сегодня, 22 сентября, в парижском Театре Шатле состоится торжественная церемония вручения Золотого Мяча-2025. На событие соберутся почетные гости и номинанты на награду из разных стран мира, но не представители ПСЖ, которым для попадания на мероприятие было бы достаточно надеть костюм и немного проехаться на авто.

Присутствию парижан помешала непогода на юге Франции. Из-за сильных дождей и гроз префект департамента Буш-дю-Рон решил, что проведение французского классико между Марселем и ПСЖ, которое было запланировано на вечер воскресенья, 21 сентября, невозможно. Из-за этого игру перенесли на понедельник, 22 сентября, а время начала игры точно совпадает с временем начала церемонии - 21:00 по Киеву.

⛈️ Pluies orageuses: les transports en trains et avions sont perturbés depuis la fin de journée dans le sud-est de la France, notamment dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, touchés par d'importantes intempéries qui ont contraint les autorités à reporter la rencontre OM-PSG… pic.twitter.com/sST5x0dAYH — Agence France-Presse (@afpfr) September 21, 2025

Если бы речь шла о какой-то другой команде, этой ситуации не уделили бы столько внимания, но ведь это - целый ПСЖ. Клуб, который, по мнению многих, был лучшим в мире в прошлом сезоне, а на главную награду вечера номинировано целых восемь его игроков.

Можно ли было перенести игру на другой день?

Согласно регламенту Лиги профессионального футбола Франции, в случае подобных форс-мажоров матч должен состояться на следующий день, если этому, опять же, не мешает погода или другие экстремальные условия. Так что по букве закона команда Луиса Энрике вынуждена смириться с обстоятельствами.

Конечно, можно было бы попытаться использовать свой авторитет и статус и настаивать на переносе поединка на другие даты, но тут уже нужно было бы договариваться с Марселем, который вряд ли пошел бы навстречу принципиальному сопернику. А учитывая то, что этот клуб - также далеко не последний во французском футболе, попытки "нагнуть" провансальцев могли бы привести к напряженности и скандалам.

Даже если не смотреть в регламент, а просто включить здравый смысл, то проведение игры как можно скорее выглядит очень логичным, потому что если не сейчас, то когда: на выходных - календарные матчи шестого тура, а на следующей неделе у обеих команд поединки Лиги чемпионов.

Дождь в Марселе испортил церемонию?

По крайней мере, частично. Ведь команда, которая была лучшей в прошлом сезоне и скорее всего получит награды, и речь не только о главной, но и о других, которые также вручаются во время этой церемонии, точно заслуживает на максимальное представительство в зале.

Однако для организаторов еще не все потеряно, ведь потенциально главная звезда вечера сможет присутствовать в Театре Шатле. Речь, конечно же, об Усмане Дембеле, который является главным претендентом на Золотой мяч-2025, а ряд СМИ уже успел окрестить его победителем.

Варианты для Дембеле

Дембеле пропустит матч против Марселя из-за травмы, так что, в теории, ничто не мешает ему посетить событие и забрать свою награду, толкнуть пафосную речь и упомянуть партнеров, которые вместо того, чтобы сидеть здесь, вынуждены рубиться с Марселем во французском классико.

Но было бы гораздо интереснее, если бы француз поступил иначе. Представьте, если бы вместо церемонии Усман отправился в Марсель на матч своей команды. Это же просто невероятная картина: в Париже проходит церемония с давно известным результатом, а Дембеле в это время не выпускают из объективов трансляционные камеры на Велодроме.

Вот это солидарность с партнерами, вот это жест уважения к тем, кто на протяжении всего сезона помогал тебе выиграть награду. Хайп обеспечен, безграничное уважение и любовь фанатов - также. Впрочем, не нам, простым смертным, давать советы Дембеле. Выигранный Золотой мяч - историческое событие, которое может больше никогда не повториться.

Так что Усман имеет полное право действовать так, как хочет и чувствует, и если его желание стоять на сцене с призом в руках и позировать на сотни камер превышает стремление сделать красивый жест - футболиста вполне можно понять. Это его вечер и его момент славы, который не должны испортить никакие обстоятельства.

В материале использованы фото Getty images