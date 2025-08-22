Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал ничью в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта (1:1). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Неплохо начали матч и имели несколько моментов, однако невнимательно сыграли во время стандарта, допустили ошибку и позволили сопернику получить небольшое преимущество, из-за чего они чувствовали себя уверенно и играли по счету. Это немного сбило настрой в начале игры, но позже нам удалось собраться, и в целом было достаточно возможностей, чтобы выиграть матч.

Сравнял счет? Если честно, хочется чаще помогать команде. Действительно, матч выдался тяжелым, и я рад, что смог хоть немного улучшить ситуацию на поле, одновременно расстроен, что не удалось достичь того результата, на который рассчитываем и к которому тренерский штаб всегда призывает: нужно побеждать в каждом матче, независимо от того, какая это игра. Тренер уделяет стандартам много внимания, поэтому забить гол было особенно ответственно.

Отсутствие главного тренера всегда ощущается – его не было ни в раздевалке, ни на поле. Иногда мы слышали его с трибун, и это, конечно, заметно, но не стоит искать оправдания. Мы должны выходить на матч и побеждать. Когда "Шахтер" выходит на поле, всегда стоит задача побеждать. Что следует улучшить? Реализацию моментов.