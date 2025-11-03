Капитан Динамо Виталий Буяльский отреагировал на свой гол в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3) и поделился мыслями о дальнейшей борьбе. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Что касается моего гола, если я не ошибаюсь, передача шла на Караваева. Я увидел, что линия защиты бежит страховать линию, сделал шаг вперед и остался. Все защитники встали в линию, а я остался один и пробил в одно касание.

Пропускаем со стандартов? Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы ежедневно работать над стандартами как в атаке, так и в обороне.

Нам не хватило не пропустить гол в начале матча. Когда ты пропускаешь на третьей минуте, у тебя уже нет уверенности, тебе нужно отыгрываться, что-то придумывать в атаке. Этот гол полностью изменил ход матча.

Но чемпионат на этом не завершается, впереди еще много матчей. Отставание уже составляло 4 очка, мы сократили его до одного. Считаю, что все еще впереди, у нас еще будет матч с «Шахтером» в Киеве. Сейчас готовимся к матчу Лиги конференций, а дальше – к игре с ЛНЗ.