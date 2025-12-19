Защитник Шахтера Николай Матвиенко озвучил причину потери очков в матче заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки (0:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Наша проблема в последних матчах – не реализуем те моменты, которые у нас есть. Не могу сказать, что с «Риекой» их было много, но все равно должны выжимать максимум из того, что есть. Например, когда доходим до штрафной площадки, где нужно бить или подавать, мы этого не делаем, а разворачиваемся и возвращаем мяч назад.

Что касается оценки за первую часть сезона... Если брать конкретно результат, то могу поставить только плюс. Что касается игры, как уже говорил, необходимо отрабатывать наши проблемы как в обороне, так и в атаке. Будет время поработать с командой, будут сборы – месяц или больше, чтобы подготовиться, и, думаю, нам удастся подтянуть пробелы.