Львовские Карпаты оказались на грани тренерских изменений. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что владелец клуба Владимир Матковский недоволен результатами команды и дал главному тренеру Владиславу Лупашко только два матча, чтобы исправить ситуацию.

Первую возможность львовяне упустили, сыграв дома вничью с Полтавой 1:1. Решающий будет кубковый поединок против Буковины, который состоится 18 сентября. В случае неудачи Лупашко может покинуть свой пост.

После пяти туров Украинской Премьер-лиги Карпаты остаются единственной командой без побед. Коллектив занимает 12 место, имея в активе четыре ничьи, в частности результативные 3:3 с Шахтером и 2:2 с Кудривкой.