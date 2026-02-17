Главный тренер Галатасарая Окан Бурук поделился ожиданиями перед стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА против Ювентуса. Первый матч состоится 17 февраля на стадионе РАМС Парк в Стамбуле.

В начале сезона мы ставили перед собой задачу финишировать в первой восьмёрке и сразу попасть в 1/8 финала. Нам это не удалось, но попасть в топ-24 и получить шанс через стыковые матчи — важная возможность на пути к достижению нашей цели. Первый матч дома. Мы знаем, что у наших соперников высококлассные игроки и хороший тренер. У них были матчи, в которых они играли хорошо, но не смогли победить. В последнее время им не везло. Однако нас ожидает очень тяжёлый матч.

Мы хотим увидеть ту же атмосферу, к которой привыкли на нашем стадионе, и одержать домашнюю победу, чтобы получить преимущество перед ответным матчем. Мы понимаем, что результат противостояния не решается в одной игре. Это двухматчевая встреча, и мы должны эффективно использовать состав.

Мы знаем сильные стороны нашего соперника. На таком уровне умение хорошо обороняться иногда приносит победу. Если мы будем действовать компактно, атакуя и обороняясь всей командой, у нас будет шанс на важную победу. Сейчас мы находимся в лучшей физической и ментальной форме за все время выступлений в Европе, а наш состав близок к оптимальному. Игроки возвращаются после травм, поэтому мы стремимся стать командой, которая и начинает, и завершает матч на высоком уровне, — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.