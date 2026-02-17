Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал потенциальную возможность снова возглавить Реал Мадрид, а также поделился мыслями о противостоянии с мадридцами в Лиге чемпионов УЕФА.

Реальность такова, что у меня есть еще один год контракта с Бенфикой, и этот пункт очень легко может быть расторгнут обеими сторонами. На данный момент у меня нет никаких вариантов с Реалом. Мне очень хотелось бы выбить Реал из турнира, а чтобы Альваро Арбелоа выиграл чемпионат и многое другое с Мадридом. Он замечательный парень и заслуживает этого, — приводит слова Моуринью Marca.

Первый стыковой матч Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом состоится 17 февраля на стадионе Да Луш в Лиссабоне.

Также, Моуринью рассказал, есть ли у него обида на Реал, который он возглавлял в прошлом.