Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана ответил на вопросы о состоянии полузащитника Егора Ярмолюка.

Кроме Судакова других травм нет. Вчера уже Егор приступил к тренировке, тренировался с нами в группе. Сегодня он тренируется и посмотрим, если он готов на 100%. Это очень важно, чтобы завтра все игроки, которые выходили, были готовы на 100% и играли на максимум. Сергей Ребров

Ранее сообщалось о возвращении Егора Ярмолюка к тренировкам. Вчера 21-летний футболист полностью принял участие в занятии вместе с игроками, которые не выходили в стартовом составе на матч в Исландии. Тем временем основные игроки команды проходили восстановительные процедуры после поединка. Об этом информировал ТаТоТаке.

Стоит напомнить, что хавбек английского Брентфорда не попал в заявку на матч в Рейкьявике против Исландии. Все из-за травмы связок голеностопного сустава, полученной ранее.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко неожиданно похвалил «сине-желтых» за игру.