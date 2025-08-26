В понедельник, 25 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины между Полесье Ставки и Ребелом Киев. Любительский клуб из Житомирщины одержал уверенную победу со счетом 3:0 на стадионе Темп в столице.

Самым ярким эпизодом встречи стал третий гол. Автор мяча, полузащитник Юрий Малей, отметился не только результативным действием, но и необычным празднованием: после забитого мяча он побежал на трибуну, сел среди болельщиков и вместе с ними начал аплодировать. Этот момент уже назвали самым крутым празднованием раунда.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа

Полесье Ставки – Ребел Киев 3:0

Голы: Максимец, 25, Руденко, 64, Малей, 90