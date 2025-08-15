Каземиро: «Манчестер Юнайтед станет чемпионом Англии»
Премьер-Лига начнется в эти выходные
около 2 часов назад
Каземиро / фото - Getty
Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро уверен, что его команда выиграет чемпионат Англии в сезоне 2025/2026.
— Кто выиграет чемпионат Англии в этом сезоне?
— Манчестер Юнайтед, — ответил Каземиро в видео, опубликованном British GQ.
В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима финишировал на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 матчах.
Свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги команда начнет в воскресенье, 17 августа, домашней игрой с лондонским Арсеналом.
