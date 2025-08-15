На страницах ESPN опубликовали рейтинг лучших футбольных тренеров Европы. Первое место занял Луис Энрике, под руководством которого ПСЖ в прошлом сезоне завоевал четыре трофея, среди которых и первый в своей истории кубок Лиги чемпионов. Испанский специалист набрал 86 баллов из 100 (тренерская проницательность – 17 из 20, стиль – 18 из 20, управление игроками – 18 из 20, коммуникация – 18 из 20, история и достижения – 7 из 10, Х-фактор – 8 из 10). На этой неделе ПСЖ под руководством Луиса Энрике с невероятным камбэком выиграл Суперкубок УЕФА.

Второе место в рейтинге занял Арне Слот из Ливерпуля – 85 баллов. Третью позицию занял Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити – 84 балла.

Четвертым стал Хаби Алонсо из Реала (77 баллов), а пятым – Ханс-Дитер Флик, который также возглавляет мадридский клуб, с 76 баллами.

В десятку также вошли Микель Артета (75 баллов), Антонио Конте (73), Симоне Индзаги (72), Джан Пьеро Гасперини (71) и Эрнесто Вальверде (69).