Главный тренер Реала Хаби Алонсо подвел итоги заключительного матча 1 тура Ла Лиги против Осасуны (1:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Были хорошие моменты и то, что нам нужно улучшить. После двух недель предсезонки у нас все еще долгий путь. Думаю, мы были организованы, но нам не хватало немного хладнокровия в финальной трети. Против низкого блока нам было трудно создавать явные моменты или беспокоить их. Я уверен, что с хорошим и плохим мы будем совершенствоваться и войдем в ритм. У нас еще два матча до перерыва, и мы находимся на этапе тонкой настройки. Победа дает тебе спокойствие, чтобы продолжать, это очевидно.

Осасуна имела свой подход, и было трудно находить пространство. В отдельных эпизодах мы доходили до лицевой линии, особенно слева с Вини Жуниором и Каррерасом, но не могли связать финальный пас. По крайней мере нас не прорывали, мы смогли много играть на половине соперника. Нам не хватало в финальной трети, чтобы генерировать немного больше. Это адаптация и фазы, которые мы должны продолжать улучшать.

Мы ожидали, что Осасуна будет немного выше, исходя из того, что видели в предсезонке. За эти две недели мы мало тренировались против низкого блока. У нас есть профили игроков для таких ситуаций. Те, кто могут быть больше в штрафной и выходить широко. Мы должны знать, как переключаться, когда играть по заготовке, а когда рисковать. Это ситуации, с которыми мы будем сталкиваться, и мы должны готовиться больше. Пока у нас не было времени, - сказал Алонсо.