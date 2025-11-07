Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями накануне своего 1000-го матча в тренерской карьере, который его команда проведет в воскресенье против Ливерпуля в рамках английской Премьер-лиги.

Достичь отметки в тысячу матчей на тренерском посту — это что-то особенное. Когда я начинал тренировать Барселону Б, даже на миг не думал об этом. Просто хотел хорошо выполнять свою работу, играть в правильный футбол и увидеть, к чему это приведет.

Мне очень повезло в карьере работать в трех замечательных клубах. В Барселоне, Баварии и Манчестер Сити я всегда чувствовал полную поддержку. Я мог спокойно работать, не отвлекаясь, и быть лучшим тренером, которым только могу быть. Я очень горжусь своей карьерой.

Что касается выигранных мной трофеев... Честно, я никогда не думал, что буду выигрывать так часто, но это было замечательно. Я бы не стал менять ни одного момента.

Слишком много людей, чтобы называть каждого поименно, но я хочу поблагодарить всех, с кем работал последние 18 лет. И, конечно, свою семью — за безусловную поддержку во всем, что я делаю, — передает слова Гвардиолы City Xtra.