Саудовский клуб Аль-Иттихад рассматривает Юргена Клоппа как главного кандидата на должность наставника после увольнения Лорана Блана. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил журналист и инсайдер TEAMtalk Руди Галетти.

По его данным, клуб изучает несколько вариантов, но приоритет отдается именно немецкому специалисту. Лоран Блан покинул команду после поражения от Аль-Насра со счетом 0:2 в четвертом туре саудовской Про-Лиги.

Юрген Клопп тренировал Ливерпуль с 2015 по 2024 год, выиграл с клубом Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу, а затем покинул команду из-за переутомления от работы главным тренером.

Также стало известно, что должность главного тренера Манчестер Юнайтед покинет Рубен Аморим.