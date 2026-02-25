Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги решил покинуть свой пост. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, стороны ведут переговоры о досрочном разрыве сотрудничества. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время.

50-летний специалист уже может изменить вектор карьеры. Сообщается, что сразу несколько клубов из чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в его услугах и готовы сделать конкретные предложения.

Напомним, что сборная Марокко готовится к участию в чемпионате мира 2026 года. Мундиаль пройдет в Северной Америке — матчи примут США, Мексика и Канада.

На групповом этапе турнира марокканская команда сыграет против сборных Бразилии, Гаити и Шотландии.

Напомним, в финале Кубка африканских наций сборная Марокко проиграла Сенегалу в скандальном матче.