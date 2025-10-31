Колос получил штраф за свои действия во время воздушной тревоги
УАФ приняла решение наказать клуб из Коваливки
19 минут назад
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать Колос на 20 тысяч гривен. Причиной этого стало повторное нарушение правил безопасности во время воздушной тревоги, которая была объявлена, когда проходил матч десятого тура УПЛ против Полтавы (2:2). Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения регламентных норм ФК «Колос» (Ковалевка) во время матча 10-го тура VBET Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» (Полтава) — ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 26 октября 2025 года, КДК обязал ФК «Колос» (Ковалевка) уплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Колос» (Ковалевка) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно — по поводу эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога»).
Также КДК УАФ оштрафовал Кривбасс и Александрия из-за действий болельщиков.