УАФ оштрафовала серебряного призера и недавнего лидера УПЛ за поведение фанатов
Ненормативная лексика, пиротехника и другие нарушения вылились в копеечку для клубов
39 минут назад
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал Александриею и постановил частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче из-за поведения болельщиков во время игры десятого тура УПЛ против Эпицентра (0:1).
Рассмотрев материалы по матчу 10-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Александрия» (Александрия) — ФК «Эпицентр» (Каменец-Подольский), который состоялся 24 октября 2025 года, обязал ФК «Александрия» (Александрия) провести следующий домашний матч с частично закрытыми секторами, а именно — сектором 10 (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 20 (двадцати) единиц), в случае повторения данного нарушения к клубу могут быть применены другие нефинансовые санкции, в том числе проведение матча/матчей без болельщиков; обязал ФК «Александрия» (Александрия) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча) и обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за повторную неявку футболистов ФК «Александрия» (Александрия) на флеш-интервью)
Также был наказан и Кривбасс за нецензурные выкрики болельщиков во время матча того же тура против Динамо (0:4).
рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) во время матча 10-го тура VBET Украинской Премьер-лиги ФК «Динамо» (Киев) — ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), который состоялся 26 октября 2025 года, обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) уплатить обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен (за повторное совершение болельщиками ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) скандирований нецензурного характера)