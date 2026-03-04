Спортинг мінімально обыграл Порту в первом матче полуфинала Кубка Португалии
Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Луис Суарес
около 10 часов назад
Спортинг – Порту / Фото - Yahoo
В первом матче полуфинала Кубка Португалии Спортинг победил Порту – 1:0.
Единственный гол на 62-й минуте с пенальти забил Луис Суарес. Ответный матч состоится 22 апреля.
Во втором полуфинале играют Торреенсе и Фафи. Первый матч завершился вничью – 1:1.
Кубок Португалии. Полуфинал. Первый матч
Спортинг – Порту 1:0
Гол: Суарес (пенальти), 62
