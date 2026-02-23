Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал уверенную победу своей команды над Кремонезе со счетом 3:0 в 26-м туре Серии А. Благодаря этому успеху римляне поднялись на третье место, воспользовавшись поражениями прямых конкурентов — Милана, Наполи и Ювентуса.

В первом тайме было непросто, Кремонезе хорошо закрывался. Но когда я перевел Кристанте ближе к Малене, все заработало. Мы создали много моментов. Что касается зоны Лиги чемпионов — это решится не сейчас. Все определят два последних тура, — приводит слова Гасперини forzaroma.info.

После 26 туров Рома закрепилась среди претендентов на место в Лиге чемпионов. В последний раз римский клуб становился чемпионом Италии в 2001 году.