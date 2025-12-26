Лондонский Вест Хэм активно работает над усилением атакующей линии во время зимнего трансферного окна и рассматривает сразу несколько кандидатур на позицию центрального нападающего.

Одним из приоритетных вариантов для молотков остается форвард Вулверхэмптона Йорген Ларсен, за которым также следит Кристал Пэлас. Прошлым летом волки отказались продавать 25-летнего норвежца Ньюкаслу за 55 млн фунтов, что усложняет потенциальные переговоры.

Как альтернативу Вест Хэм изучает возможность подписания нападающего Ковентри Эллиса Симмса. Тем не менее, лидер Чемпионшипа не заинтересован в продаже 24-летнего экс-игрока Эвертона в середине сезона.

Отдельно лондонский клуб сделал официальный запрос по Хаджи Райту. Форвард сборной США имеет в своем активе 8 голов в 18 матчах текущего сезона Чемпионшипа, однако ответ Ковентри стал неожиданностью. Клуб запросил за нападающего 200 млн фунтов, фактически закрыв двери для переговоров на данном этапе.

Также напомним, что в Вест Хэме может оказаться украинский форвард Артем Довбик.