Кристал Пэлас — Райо Вальекано: где смотреть финал Лиги конференций
Начало игры в 22:00 по киевскому времени
5 минут назад
Сегодня, 27 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций сезона-2025/26, в котором встретятся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано.
Главный матч турнира примет немецкий Лейпциг на стадионе Ред Булл Арена.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире финальное противостояние покажет — медиасервис MEGOGO. Прямая видеотрансляция будет доступна на платформе по соответствующей подписке.
