Кристал Пэлас в драматическом матче против Ливерпуля с серией пенальти вырвал первый трофей в сезоне.
Несмотря на пессимистические ожидания, встреча оказалась довольно зрелищной
В матче за Суперкубок Англии Кристал Пэлас сенсационно одолел Ливерпуль.
Несмотря на пессимистические ожидания, матч оказался зрелищным и напряжённым. Уже на 4-й минуте Экитике открыл счёт, но хозяева быстро ответили - Матета реализовал пенальти на 17-й. Однако через четыре минуты Фримпонг снова вывел мерсисайдцев вперед, и до перерыва они удерживали минимальное преимущество. После перерыва «орлы» усилили давление на последних минутах. И это дало свои плоды – Сарр сравнял счёт.
На 81-й минуте произошёл скандальный эпизод – после подачи мяч попал в отставленную руку Макалистера в штрафной Ливерпуля, но арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти, уже вызвав волну возмущения в сети. Судьбу трофея решила серия пенальти, где точные удары андердога и фантастическая игра голкипера Гендерсона принесли ему результат.
Кристал Пэлас одержал победу в матче и выиграл первый трофей в сезоне.
Суперкубок Англии
Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (3:2 – пен.)
Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21
Кристал Пэлас: Гендерсон, Гуэи (Девенни 90+4), Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл (Соса 79), Муньос, Камада (Хьюз 29), Вортон (Лерма 85), Матета
Ливерпуль: Алиссон, Керкез (Робертсон 84), Фримпонг, Конате, ван Дейк, Собослаи, Джонс (Эндо 71), Вирц (Эллиотт 84), Гакпо, Салах, Экитике (Мак Алистер 71)
Предупреждения: Конате, Вирц, Салах