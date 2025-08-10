Сергей Стаднюк

В матче за Суперкубок Англии Кристал Пэлас сенсационно одолел Ливерпуль.

Несмотря на пессимистические ожидания, матч оказался зрелищным и напряжённым. Уже на 4-й минуте Экитике открыл счёт, но хозяева быстро ответили - Матета реализовал пенальти на 17-й. Однако через четыре минуты Фримпонг снова вывел мерсисайдцев вперед, и до перерыва они удерживали минимальное преимущество. После перерыва «орлы» усилили давление на последних минутах. И это дало свои плоды – Сарр сравнял счёт.

На 81-й минуте произошёл скандальный эпизод – после подачи мяч попал в отставленную руку Макалистера в штрафной Ливерпуля, но арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти, уже вызвав волну возмущения в сети. Судьбу трофея решила серия пенальти, где точные удары андердога и фантастическая игра голкипера Гендерсона принесли ему результат.

Кристал Пэлас одержал победу в матче и выиграл первый трофей в сезоне.

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (3:2 – пен.)

Голы: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Экитике, 4, Фримпонг, 21

Кристал Пэлас: Гендерсон, Гуэи (Девенни 90+4), Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл (Соса 79), Муньос, Камада (Хьюз 29), Вортон (Лерма 85), Матета

Ливерпуль: Алиссон, Керкез (Робертсон 84), Фримпонг, Конате, ван Дейк, Собослаи, Джонс (Эндо 71), Вирц (Эллиотт 84), Гакпо, Салах, Экитике (Мак Алистер 71)

Предупреждения: Конате, Вирц, Салах