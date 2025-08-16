Воспитанник Динамо произвел хорошее впечатление дебютом в Кубке Италии
Эмполи рассчитывает на украинца
около 2 часов назад
Главный тренер Эмполи Фабрицио Корси оценил выступление украинского нападающего Богдана Попова в матче 1 раунда Кубка Италии против Реджаны (1:1, 3:0 по пенальти). Его слова приводит Football Italia.
Богдан - настоящий талант. Отличная техника, хорошая координация. У него есть всё, чтобы добиться успеха, огромный потенциал. Конечно, ему еще нужно расти, и мы должны помочь. Я рад, что он уже почувствовал, что такое первая команда. Мы рассчитываем на него в молодежной команде, но не боимся дать шанс, если будет возможность, - сказал тренер Эмполи.
Воспитанник Динамо вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут. Украинец записал в свой пассив желтую карточку и получил низкую оценку.
Дженоа с Малиновским разгромила Виченцу, Эмполи доверился другому украинцу и чуть не поплатился. Видео.
Поделиться