В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский Челси проведет поединок против Барселоны. Матч состоится во вторник, 25 ноября, начало в 22:00. Для испанского защитника синих Марка Кукурельи эта встреча будет носить особый характер, так как ему предстоит выйти против коллег по национальной сборной, в частности Ламина Ямаля.

Это будет особенный матч, и я надеюсь, что мы заработаем в нем очки. Ямаль? На поле есть и другие футболисты, это не моя личная дуэль с ним, но поединок будет жестким, и я постараюсь не дать ему забить, передает слова Кукурельи пресс-служба Челси.

Ямаль и Кукурелья в составе сборной Испании стали чемпионами Европы в 2024 году, а сейчас встретятся по разные стороны баррикад.