Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа подвел итоги успешного выступления своей команды в дерби с Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Мадридцы одержали победу со счетом 2:1 и обеспечили себе место в решающем матче турнира.

Реал достиг положительного результата благодаря результативным ударам Федерико Вальверде и Родриго. Несмотря на активные действия Атлетико в атаке, команда не смогла создать большое количество по-настоящему опасных моментов у ворот Куртуа.

Мы проиграли прошлый матч с Атлетико в чемпионате, поэтому понимали, что этим вечером обязаны победить. Кроме этого, мы стремились выйти в финал. Атлетико много атаковал, но явных голевых моментов было немного. Теперь нам нужно выиграть Эль Класико — обе команды сделают все возможное, — передают слова Куртуа испанские СМИ.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных за спиной у Куртуа.

В финале Суперкубка Испании Реал сыграет с Барселоной. Решающий поединок запланирован на 11 января.