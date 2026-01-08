Один гол в десяти матчах. Топбомбардир Европы «сдулся» в Арсенале?
Еще недавно безжалостный форвард демонстрировал ужасную статистику
16 минут назад
Нападающий Арсенала Виктор Дьокереш провел 64 минуты в домашнем матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля. 27-летний швед начал игру в стартовом составе. Однако во втором тайме тренерский штаб решил освежить атаку — Дьокереша заменил Габриэл Мартинелли.
В последнее время результативность нападающего не соответствует ожиданиям. В десяти предыдущих матчах за канониров он забил лишь один раз — реализовал пенальти во встрече с Эвертоном, которая завершилась минимальной победой 1:0.
Напомним, Дьокереш присоединился к Арсеналу летом прошлого года после трансфера из Спортинга. Он обошелся лондонскому клубу в 65,8 млн евро.
В итоге и на этот раз Арсенал не сумел отличиться в воротах Ливерпуля — матч завершился нулевой ничьей 0:0.