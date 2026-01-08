Сергей Разумовский

Нападающий Арсенала Виктор Дьокереш провел 64 минуты в домашнем матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля. 27-летний швед начал игру в стартовом составе. Однако во втором тайме тренерский штаб решил освежить атаку — Дьокереша заменил Габриэл Мартинелли.

В последнее время результативность нападающего не соответствует ожиданиям. В десяти предыдущих матчах за канониров он забил лишь один раз — реализовал пенальти во встрече с Эвертоном, которая завершилась минимальной победой 1:0.

Напомним, Дьокереш присоединился к Арсеналу летом прошлого года после трансфера из Спортинга. Он обошелся лондонскому клубу в 65,8 млн евро.

В итоге и на этот раз Арсенал не сумел отличиться в воротах Ливерпуля — матч завершился нулевой ничьей 0:0.