Главный тренер черновицкой Буковины Сергей Щищенко подвел итоги первого зимнего сбора команды и рассказал о готовности игроков к возобновлению сезона, сообщает УФ.

Объем выполненной работы и отношение к ней моих подопечных меня очень радуют. Мы четко выполняли план.

Основной акцент во время сбора был сделан на физической подготовке, но тактическая работа также не осталась без внимания. Все, что мы запланировали к началу сбора, выполнили. Главное внимание было на физической форме, так как за зимние каникулы игроки немного потеряли кондиции. Но мы также отрабатывали тактические моменты и взаимодействие на поле.

У них было домашнее задание, никто не набрал лишнего веса. Физическую форму поддерживали в должном состоянии. Все приехали без проблем. У нас профессиональная команда, — сказал Шищенко.