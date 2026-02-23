Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар поделился мнением о самых сильных действующих голкиперах мира, а также рассказал об изменениях в вратарской технике за последние годы. Об этом сообщает Daily Mail.

Я все еще большой поклонник Мануэля Нойера — даже после его травм. Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумма — у него было два отличных года в Пари Сен-Жермен.

Мой рост 198 см, и это очень помогало мне. Сейчас вратари, выходя на поле, почти всегда делают шпагат вместо того, чтобы оставаться в стойке. Футбол эволюционировал, и искусство вратарской игры также эволюционировало, появились новые техники, — отметил ван дер Сар.