Сергей Стаднюк

В заключительном третьем туре общего этапа Кубка лиг (МЛС + чемпионат Мексики) Интер Майами одержал волевую победу над УНАМ Пумас.

Легендарный нападающий Луис Суарес стал героем игры, оформив гол и две результативные передачи. Родриго Де Пауль открыл свой бомбардирский счет в клубе, а Тадео Альенде закрепил преимущество, реализовав момент во втором тайме.

Мексиканцы первыми открыли счет на 34-й минуте, но уже перед перерывом Де Пауль сравнял, элегантно обработав пас от Суареса и пробив в нижний угол. Во втором тайме именно Суарес вывел команду вперед, уверенно реализовав пенальти в стиле «паненка». А на 69-й минуте он снова блеснул — отдав голевую передачу на Альенде, которая стала для уругвайца 15-й в сезоне и сравняла клубный рекорд.

Итоговый счет 3:1 остался неизменным до финального свистка. Интер Майами с 8 очками гарантировал себе выход в четвертьфинал со второго места в таблице МЛС и узнает соперника после завершения общего этапа турнира. ЛА ФК украинца Артема Смолякова с 6 баллами вылетел из проходной зоны и досрочно покинул турнир.

Кубок лиг, третий тур

Интер Майами – УНАМ Пумас 3:1

Голы: Де Поль, 45, Суарес, 59 (пен.), Альенде, 69 – Рувалькаба, 34

Напомним, Смоляков отметился ассистом в прошлом матче турнира.