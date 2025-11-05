Легендарное искусственное поле не помешало Монако одержать победу над Буде-Глімт. Видео
Норвежский клуб доигрывал матч Лиги чемпионов вдесятером
38 минут назад
В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов Монако на выезде минимально победил Буде-Глимт благодаря голу Балогуна на 43-й минуте.
После перерыва хозяева пытались отыграться. Однако на 81-й минуте остались вдесятером из-за удаления Гундерсена, и монегаски спокойно довели матч до победы.
Вашему вниманию обзор матча.
Монако набрал пять очков и вошел в зону плей-офф. Буде-Глимт (2) на одно очко отстает от спасительной группы.
Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур
Буде-Глимт – Монако 0:1
Гол: Балогун, 43
Буде-Глимт: Хайкин, Шеволд, Мое (Гундерсен 46), Бьортуфт, Бьоркан (Мотта 86), Евьен, Берг, Фет (Блумберг 73), Аукленн, Хауге (Нильсен 86), Хег (Хелмерсен 73)
Монако: Кон, Керер, Салису, Каю Энрике, Тезе, Головин, Кулибали, Уаттара, Аклиуш (Бирет 72), Минамино (Кабраль 63), Балогун
Предупреждения: Аукленн 4 – Керер 24, Салису 42, Уаттара 88
Удаление: Гундерсен 81