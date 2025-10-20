Сергей Стаднюк

Защитнику Вереса Константиносу Стамулису накануне в эфире УПЛ ТВ задали вопрос, бил он или подавал в эпизоде со своим голом в ворота Александрии (1:1). Игрок отказался отвечать.

Я не хочу отвечать на этот вопрос. Во что вы поверите – так и будет. Константинос Стамулис

В комментарии пресс-службе клуба Стамулис объяснил, почему ответил именно так.

Я не хочу много говорить о своем голе. Футбол — это совокупность моментов. В тот конкретный момент я был очень счастлив. Но мы должны побеждать дома на глазах у наших болельщиков. Победы нужны, чтобы двигаться вверх по турнирной таблице. Ведь сейчас Верес не там, где мы все хотим видеть команду. Наш тренер всегда подчеркивает, что нужно обязательно побеждать, играть на результат. Мы снова сыграли хорошо, но снова не взяли три очка. Поэтому надо еще больше работать над собой. Александрия — тоже хорошая команда. Они нашли свой шанс и их игрок забил ударом издалека. Хороший удар, классный гол. В футболе нужно иметь немного везения. В этом матче нам его не хватило. Но, я думаю, мы добьемся своего. Потому что команда в каждой игре выкладывается на максимум. Константинос Стамулис

