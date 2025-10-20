Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился впечатлениями после домашнего матча против Александрии, который завершился ничьей 1:1.

Конечно, я недоволен. Чувствую себя опустошенным, как и вся команда. Думаю, и у болельщиков ощущения после игры похожие. К сожалению, сегодня без победы. Возможно, найдем потерянные сегодня очки в конце одного из следующих матчей.

Что касается закономерности именно такого результата — возможно, он где-то соответствует тому, что происходило на поле. Возможно. Но еще раз повторюсь, мы все-таки выигрывали в ходе игры и в компенсированное время потеряли эту победу. Поэтому есть определенный неприятный осадок.

Замена Романа Гончаренко в перерыве? Он еще до игры чувствовал дискомфорт в мышце. Готовился к матчу через боль. Мы рискнули, доверили ему место в старте. Но в перерыве решили все-таки его заменить. В том числе, чтобы не потерять слот из-за вероятной вынужденной замены.

Ростислав Тарануха сегодня довольно качественно дебютировал, если учитывать, что он всего пять дней провел с нами. Он профессионал, физически выдержал большие нагрузки. Поздравляю его с дебютом и благодарен за сегодняшнюю игру, — передает слова Шандрука пресс-служба Вереса.