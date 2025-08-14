Бывший полузащитник Шахтера Мариуш Левандовский поделился прогнозом на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса.

Конечно, как бывший игрок Шахтера, я буду болеть за «горняков». И искренне желаю им победы. Однако, шансы перед игрой, учитывая результат первого матча, 50 на 50. Очень важным для обеих команд будет начало поединка, кто завладеет инициативой, кому удастся забить первым. Думаю, где-то в головах и игроки Шахтера, и Панатинаикоса будут держать такой нюанс, что малейшая ошибка может повлиять на итоговый результат…

Все зависит от того, кто первым забьет. Например, если Шахтер, который играет в агрессивный, атакующий футбол откроет счет, то команда не будет садиться в защиту, я так думаю, а будет стараться развить успех.

Пример – противостояние с Бешикташем (4:2, 2:0), которое четко показало, что Шахтер намного сильнее этого турецкого клуба. Но Панатинаикос – значительно мощнее команда, чем Бешикташ, что и было видно в матче в Афинах, где имели реальные голевые моменты обе команды. Если бы я был в этом специалистом, занимался бы прогнозированием, стал бы букмекером, а так, я желаю успеха Шахтеру и верю в их победу.

Фанатам интересно приходить на матчи Шахтера и посмотреть на хорошие команды, с которыми они играют. Вот даже я приезжал в Краков на игру с Бешикташем, а позапрошлого сезона в Варшаву на матч Шахтера ездил. И никогда не было мало зрителей!

Конечно, большинство на трибунах – это украинцы, эмигранты и вынужденные переселенцы, но и местным Шахтер интересен. После игры с Бешикташем полякам Шахтер очень понравился, слышал, что говорили: мол, ну, ясно, почему их [Шахтера] игроки стоят так дорого, – сказал Левандовский в интервью «Украинскому футболу».