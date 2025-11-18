Сегодняшние матчи завершат групповой этап европейского отбора чемпионата мира, после чего сборная Украины узнает свое место в корзинах посева на жеребьевке плей-офф.

В этом раунде сыграют команды, которые финишировали вторыми в своих группах, а также лучшие представители Лиги наций. Чтобы оказаться в первой корзине, Украине нужно, чтобы как можно больше рейтинговых сборных завершили групповой этап на первой позиции.

Вчера это сделала Германия, а сегодня почти гарантированно её успех повторят Бельгия и Швейцария.

Два из четырех мест в первой корзине уже заняли Италия и Турция. В целом в корзине — четыре вакансии, поэтому Украине важно, чтобы не более одной команды с более высоким рейтингом завершила группу на втором месте. Конкуренты только двое — Дания и Австрия.

Обе сборные возглавляют свои группы. Дании необходимо не допустить, чтобы Шотландия обошла её в Глазго. Австрии же нужно сохранить первую позицию в поединке против Боснии в Вене.

Именно за этими матчами украинским болельщикам стоит сегодня следить особенно внимательно.