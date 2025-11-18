Украина ожидает жеребьёвки плей-офф: сегодня решающий день в борьбе за место в первой корзине
Какие матчи определят позицию сине-желтых в стыковых поединках отбора ЧМ 2026
около 2 часов назад
Сегодняшние матчи завершат групповой этап европейского отбора чемпионата мира, после чего сборная Украины узнает свое место в корзинах посева на жеребьевке плей-офф.
В этом раунде сыграют команды, которые финишировали вторыми в своих группах, а также лучшие представители Лиги наций. Чтобы оказаться в первой корзине, Украине нужно, чтобы как можно больше рейтинговых сборных завершили групповой этап на первой позиции.
Вчера это сделала Германия, а сегодня почти гарантированно её успех повторят Бельгия и Швейцария.
Два из четырех мест в первой корзине уже заняли Италия и Турция. В целом в корзине — четыре вакансии, поэтому Украине важно, чтобы не более одной команды с более высоким рейтингом завершила группу на втором месте. Конкуренты только двое — Дания и Австрия.
Обе сборные возглавляют свои группы. Дании необходимо не допустить, чтобы Шотландия обошла её в Глазго. Австрии же нужно сохранить первую позицию в поединке против Боснии в Вене.
Именно за этими матчами украинским болельщикам стоит сегодня следить особенно внимательно.