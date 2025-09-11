Сергей Стаднюк

В шестом туре украинской Первой лиги Левый Берег на выезде сенсационно проиграл Фениксу-Мариуполю.

Ключевые события развернулись во втором тайме. После безрезультатной первой половины главный тренер хозяев Максим Фещук сделал удачную замену. Уже в перерыве вместо Ныча вышел Буряк. Именно он на 59-й минуте стал автором единственного гола встречи. Игрок хладнокровно реализовал момент, выведя Феникс-Мариуполь вперед.

Вскоре обе команды ответили серией замен, пытаясь изменить ход игры, однако забитых мячей больше не было. Несмотря на попытки Левого Берега вырвать ничью благодаря свежим силам в нападении, оборона Феникса-Мариуполя устояла, и хозяева отпраздновали сенсационную минимальную победу 1:0.

Феникс-Мариуполь набрал семь очков и догнал Ворсклу в турнирной таблице. Левый Берег с девятью баллами отстал от Черноморца (13), а также Буковины, Ингульца и Агробизнеса (по 11) в борьбе за повышение в классе.

Первая лига, шестой тур

Феникс-Мариуполь – Левый Берег 1:0

Гол: Буряк, 59

Феникс-Мариуполь: Жупанский, Балец, Богданов (Радченко, 90+2), Белый, Гагун, Мельник (Залога, 83), Ныч (Буряк, 46), Панышин, Петько (Кусый, 60), Ременяк, Сидоренко (Янчак, 60).

Левый Берег: Жмурко, Банада, Воробчак (Галоян, 66), Гуничев (Резник, 66), Дедух, Криворучко, Самар, Сухоручко (Венделл, 79), Сидней, Чуев, Шастал (Синица, 66).

Предупреждения: Сидоренко, 28, Мельник, 77 – Дедух, 59, Криворучко, 68, Сидней, 90+2