Вингер Буковины Евгений Подлепенец поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против тернопольской Нивы (2:1). Слова игрока передает прессслужба черновчан.

Очень положительные эмоции. Выход в четвертьфинал Кубка Украины - это прекрасно! Порадовало большое количество болельщиков на стадионе - приятно, когда столько людей приходит поддержать команду. Игра в нашем исполнении была неплохой. Мы старались создавать много моментов, чтобы было интересно болельщикам и всем другим зрителям следить за нашей игрой. Немного сами себе придумали проблемы в конце встречи, но, слава Богу, все хорошо закончилось. Одержали победу и шагаем турниром дальше!

Возможно, не были готовы к таким стартовым минутам от соперника. Благодарим нашего вратаря Данила Каневцева, который спас в начале матча, ведь начинать с 0:1 было бы тяжело. Потом все пошло по плану: после десятой минуты игра была под нашим контролем.

Во втором тайме где-то играли по счету, так как впереди важные матчи чемпионата, поэтому, возможно, ребята где-то берегли силы. Однако все отдали максимум, и этого хватило для победы.

Четвертьфинал? Кто попадется, тот попадется. Не хочется загадывать наперед. Фортуна все решит. Не хочу загадывать, но по ощущениям - мы способны бороться с кем угодно. Даже если следующим соперником будет «Шахтер» или «Динамо» - бой дадим точно.