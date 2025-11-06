Основной этап Лиги чемпионов сезона 2025/2026 вышел на экватор. Клубы провели по четыре матча из восьми.

Пять команд подходили к четвертому туру со стопроцентным показателем — по три победы из трех: Бавария, Арсенал, Интер, ПСЖ и Реал. Но уже после завершения игрового недели эта пятерка сократилась.

В центральном матче тура Бавария одолела действующего обладателя трофея ПСЖ со счетом 2:1, нанеся французам первое поражение в текущем сезоне.

Еще один гигант — Реал — неожиданно уступил Ливерпулю 0:1.

А самой результативной встречей стал бой Брюгге с Барселоной — 3:3.

Настоящий подвиг совершил кипрский Пафос — клуб, который в квалификации выбил киевское Динамо, — одержал первую историческую победу в основном раунде, обыграв Вильярреал 1:0.

В Баку Карабах едва не создал сенсацию, ведя 2:1 в матче с Челси, но лондонцы в итоге спасли ничью — 2:2.

Все результаты 4-го тура

Наполи (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 0:0

Славия (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Атлетико (Испания) – Юнион (Бельгия) – 3:1

Будё-Глимт (Норвегия) – Монако (Франция) – 0:1

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 1:0

Олимпиакос (Греция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 1:2

Тоттенхем (Англия) – Копенгаген (Дания) – 4:0

Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) – 1:1

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2

Пафос (Кипр) – Вильярреал (Испания) – 1:0

Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 0:3

Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

Брюгге (Бельгия) – Барселона (Испания) – 3:3

Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:1

Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:1

Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания) – 2:0

Турнирная таблица после 4-го тура

На вершине с максимальным количеством очков (12) находятся три клуба — Бавария, Арсенал и Интер. Непосредственно за ними — Манчестер Сити (10 очков).

По 9 баллов имеют ПСЖ, Ньюкасл, Реал, Ливерпуль и Галатасарай — именно они остаются главными претендентами на выход в 1/8 финала.

Аутсайдеры турнира — Вильярреал, Копенгаген и Кайрат (по 1 очку), тогда как Бенфика и Аякс остаются без единогобалу.