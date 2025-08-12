Лига чемпионов УЕФА: расписание матчей на 12 августа
Запланировано десять поединков
12 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.
Расписание игр (киевское время):
19:00 Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Македония)
20:00 Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция)
20:00 Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды)
20:00 Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина)
20:00 Виктория (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)
20:30 Брюгге (Бельгия) – Зальцбург (Австрия)
21:15 Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария)
21:15 Слован (Словакия) – Кайрат (Казахстан)
22:00 Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)
22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша)
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский Пари Сен-Жермен. В финале прошлого розыгрыша ПСЖ разгромил итальянский Интер со счетом 5:0.
