Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг команд, которые с января 2021 года получили наибольшую прибыль от перепродажи футболистов. В расчет включались только те игроки, которые приходили в клубы в статусе профессионалов и позже были проданы на постоянной основе.

Абсолютным лидером стал Айнтрахт, который заработал на трансферах +286 млн евро — это самый высокий показатель в мире. Далее в первой десятке расположились:

Айнтрахт — +286 млн евро Брайтон — +221 млн Штутгарт — +178 млн Аталанта — +150 млн Бенфика — +147 млн Ланс — +134 млн Удинезе — +128 млн Унион — +113 млн Лечче — +113 млн Лилль — +112 млн

В расширенном списке также указано, что прибыль Ньюкасла составляет 111 млн евро, Манчестер Сити — 89 млн, Байера — 76 млн, Милана — 59 млн, ПСЖ — 56 млн, Атлетико — 54 млн, Баварии — 50 млн, Ливерпуля — 36 млн, Барселоны — 26 млн, Интера — 24 млн, Реала — всего 8 млн.

Негативные показатели имеют Челси (–22 млн), Ювентус (–22 млн), Тоттенхэм (–27 млн), Арсенал (–35 млн) и Манчестер Юнайтед (–35 млн), который вошел в топ-5 худших клубов по этому критерию. Вместе с английским грандом в группе аутсайдеров оказались Астон Вилла, Вест Хэм, а также саудовские Аль Наср и Аль Хиляль.

Также, букмекеры определили фаворитов Чемпионата мира 2026.