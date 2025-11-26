Назван самый успешный клуб в мире по прибыли от перепродажи игроков
CIES составил списки лидеров и клубов с наибольшими убытками на трансферном рынке
36 минут назад
Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг команд, которые с января 2021 года получили наибольшую прибыль от перепродажи футболистов. В расчет включались только те игроки, которые приходили в клубы в статусе профессионалов и позже были проданы на постоянной основе.
Абсолютным лидером стал Айнтрахт, который заработал на трансферах +286 млн евро — это самый высокий показатель в мире. Далее в первой десятке расположились:
Айнтрахт — +286 млн евро
Брайтон — +221 млн
Штутгарт — +178 млн
Аталанта — +150 млн
Бенфика — +147 млн
Ланс — +134 млн
Удинезе — +128 млн
Унион — +113 млн
Лечче — +113 млн
Лилль — +112 млн
В расширенном списке также указано, что прибыль Ньюкасла составляет 111 млн евро, Манчестер Сити — 89 млн, Байера — 76 млн, Милана — 59 млн, ПСЖ — 56 млн, Атлетико — 54 млн, Баварии — 50 млн, Ливерпуля — 36 млн, Барселоны — 26 млн, Интера — 24 млн, Реала — всего 8 млн.
Негативные показатели имеют Челси (–22 млн), Ювентус (–22 млн), Тоттенхэм (–27 млн), Арсенал (–35 млн) и Манчестер Юнайтед (–35 млн), который вошел в топ-5 худших клубов по этому критерию. Вместе с английским грандом в группе аутсайдеров оказались Астон Вилла, Вест Хэм, а также саудовские Аль Наср и Аль Хиляль.
