Лига Европы. Волевые победы обидчика Шахтера и команды игрока Динамо, фиаско клуба россиян
Результаты самых интересных матчей раунда плей-офф второго по престижности еврокубка
20 минут назад
Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Митьюлланн на своем поле разгромил финский КуПС. Датчане быстро повели в игре благодаря голам Буксы и Осорио в начале матча, а в конце поединка дубль оформил Жуниор Брумаду.
Бранн вырвал победу над АЕКом из Ларнаки в компенсированное время. Киприоты повели благодаря голу Ангельски, но хозяева смогли ответить ударами Мюре после перерыва и Торсвика на 93-й минуте.
Панатинаикос одержал волевую победу над Самсунспором. Турки открыли счет благодаря Томассону. Однако грекам удалось перевернуть игру благодаря Кирьякопулосу, который забил после передачи экс-игрока Шахтера Тете, и голу Палмера-Брауна.
Шкендия сенсационно обыграла Лудогорец. Болгары открыли счет усилиями Дуарте, но хозяева ответили голом Латифи и его же ассистом на Ибраими. Полный матч за македонский клуб провел Решат Рамадани, принадлежащий киевскому Динамо.
Лех потерпел сокрушительное домашнее поражение от Генка. Несмотря на гол Ягелло в первом тайме, на поле доминировали бельгийцы. Дубль оформил Грошовски, также забили Хейнен, О Хён Гью (который еще и не реализовал пенальти). Гургуль поразил собственные ворота.
Риека дома минимально обыграла ПАОК благодаря единственному мячу Менало на 39-й минуте. Хорваты надежно сыграли в обороне и сохранили победный счет до финального свистка в матче против команды россиян Оздоева и Чалова.
Гибралтарский Линкольн Ред Импс не смог противостоять Браге, разгромно проиграв дома. Португальцы спокойно оформили победу благодаря голам Гомеса, дублю Салазара и точному удару Пау Виктора в компенсированное время.
Ответные матчи состоятся 28 августа.
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации, первые матчи
Митьюлланн (Дания) – КуПС (Финляндия) 4:0
Голы: Букса, 15, Осорио, 19, Жуниор Брумаду, 81, 90+1
Бранн (Норвегия) – АЕК (Ларнака, Кипр) 2:1
Голы: Мюре, 46, Торсвик, 90+3 – Ангельски, 16
Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) 2:1
Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51
Шкендия (Сев. Македония) – Лудогорец (Болгария) 2:1
Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуарте, 17
Лех (Познань, Польша) – Генк (Бельгия) 1:5
Голы: Ягелло, 19 – Грошовски, 10, 25, Хейнен, 33, О Хён Гью, 40, Гургуль, 48 (автогол)
Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) 1:0
Гол: Менало, 39
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) 0:4
Голы: Гомес, 34, Салазар, 39, 80, Пау Виктор, 90+1
