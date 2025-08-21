Сергей Стаднюк

Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Митьюлланн на своем поле разгромил финский КуПС. Датчане быстро повели в игре благодаря голам Буксы и Осорио в начале матча, а в конце поединка дубль оформил Жуниор Брумаду.

Бранн вырвал победу над АЕКом из Ларнаки в компенсированное время. Киприоты повели благодаря голу Ангельски, но хозяева смогли ответить ударами Мюре после перерыва и Торсвика на 93-й минуте.

Панатинаикос одержал волевую победу над Самсунспором. Турки открыли счет благодаря Томассону. Однако грекам удалось перевернуть игру благодаря Кирьякопулосу, который забил после передачи экс-игрока Шахтера Тете, и голу Палмера-Брауна.

Шкендия сенсационно обыграла Лудогорец. Болгары открыли счет усилиями Дуарте, но хозяева ответили голом Латифи и его же ассистом на Ибраими. Полный матч за македонский клуб провел Решат Рамадани, принадлежащий киевскому Динамо.

Лех потерпел сокрушительное домашнее поражение от Генка. Несмотря на гол Ягелло в первом тайме, на поле доминировали бельгийцы. Дубль оформил Грошовски, также забили Хейнен, О Хён Гью (который еще и не реализовал пенальти). Гургуль поразил собственные ворота.

Риека дома минимально обыграла ПАОК благодаря единственному мячу Менало на 39-й минуте. Хорваты надежно сыграли в обороне и сохранили победный счет до финального свистка в матче против команды россиян Оздоева и Чалова.

Гибралтарский Линкольн Ред Импс не смог противостоять Браге, разгромно проиграв дома. Португальцы спокойно оформили победу благодаря голам Гомеса, дублю Салазара и точному удару Пау Виктора в компенсированное время.

Ответные матчи состоятся 28 августа.

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации, первые матчи

Митьюлланн (Дания) – КуПС (Финляндия) 4:0

Голы: Букса, 15, Осорио, 19, Жуниор Брумаду, 81, 90+1

Бранн (Норвегия) – АЕК (Ларнака, Кипр) 2:1

Голы: Мюре, 46, Торсвик, 90+3 – Ангельски, 16

Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) 2:1

Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

Шкендия (Сев. Македония) – Лудогорец (Болгария) 2:1

Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуарте, 17

Лех (Познань, Польша) – Генк (Бельгия) 1:5

Голы: Ягелло, 19 – Грошовски, 10, 25, Хейнен, 33, О Хён Гью, 40, Гургуль, 48 (автогол)

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) 1:0

Гол: Менало, 39

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) 0:4

Голы: Гомес, 34, Салазар, 39, 80, Пау Виктор, 90+1