Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы, 19 сентября, в девятом туре украинской Второй лиги.

В группе А винницкая Нива на последних секундах вырвала победу над Лесным. Единственный мяч в встрече забил Петленко на 95-й минуте, принеся своей команде три очка. Для Лесного, в составе которого с первых минут играли экс-динамовцы Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, это стало первым поражением в сезоне. Лесное осталось с 17 очками, рискуя отпустить вперед лидера Самбор-Нива-2 (18) и уступить «проходное» место дублю Полесья (15).

В группе Б Локомотив уверенно обыграл Черноморец-2. После безголевого первого тайма хозяева вышли вперед благодаря точному удару Савчука, а уже на последней минуте основного времени Мельниченко закрепил преимущество. Локомотив набрал 16 очков и догнал лидеров. Однако Тростянец и Колос (по 16), а также Ребел (15) и Левый Берег-2 (13) имеют по матчу в запасе.

Вторая лига, девятый тур

Группа А

Нива Винница – Лесное 1:0

Гол: Петленко, 90+5

Группа Б

Локомотив – Черноморец-2 2:0

Голы: Савчук, 51, Мельниченко, 90