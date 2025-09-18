Вингер Динамо Шола Огундана, забивший в дебютном матче за киевлян в 1/16 финала Кубка Украины против Александрии (2:1), рассказал о своей адаптации в Киеве и поделился мыслями о войне в Украине. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Все чудесно, мне очень комфортно работать в этом коллективе – со всеми тренерами, партнерами, персоналом команды. Много разговоров ведется о войне. Но это никоим образом не влияет на мою работу, я работаю, выкладываюсь на тренировках. Надеюсь, что очень скоро страдания этой прекрасной страны закончатся. Очень жаль тех людей, которые уже погибли.

Мне лично очень нравится Украина, и я счастлив играть здесь. Я очень горжусь играть за этот эмблему, выступать за один из лучших клубов в Европе.